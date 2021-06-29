محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان هاتفيا مستجدات الأحداث بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مستجدات الأحداث بالمنطقة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، الثلاثاء، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من آبي أحمد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الجانبان - خلال الاتصال - مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، خاصة في الدول الأفريقية.