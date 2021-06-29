شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل خبيرين عسكريين إيرانيين في الجوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسؤول عسكري يمني مفتل خبيرين عسكريين إيرانيين في جبهة الخنجر بمحافظة الجوف، شمالي اليمن. وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، إن الخبيرين الإيرانيين لقيا حتفهما بجبهة الخنجر، أثناء نزولهما لرفع التقارير برفقة القيادي الحوثي أبوهاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لعبدالملك الحوثي.

العمليات العسكرية في الجوف (أرشيفية)

وأوضح على صفحته بموقع "تويتر" مساء أمس الإثنين أن الخبير الأول اسمه الحركي "إدريس أصغر" وينتمي لفيلق القدس "كتيبة 14 - فرقة 22 مهدي"، فيما يدعى الخبير الثاني "رحنا بهرام" وينتمي لـ"الكتيبة 15 حمزة" في فيلق القدس.

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كما نشر المتحدث صورة قال إنها "لأحد قتلى الخبراء الإيرانيين"، تظهره إلى جانب "سفير إيران لدى الحوثيين" حسن ايرلو.

الصورة التي نشرها القرشي لأحد الخبيرين مع ايرلو

يذكر أن معارك عنيفة تدور منذ أسابيع في جبهة الخنجر شمال مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، حيث ينفذ الجيش اليمني هجمات وعمليات نوعية خاطفة، كبدت الميليشيات ا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وكانت مصادر يمنية أكدت قبل يومين مقتلالمدعو أبو هاشم القابوسي، قائد الحراسة الخاصة لزعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي، أثناء استقباله من قبل قيادات عسكرية حوثية بالجوف، وذلك إثر قصف مدفعي لقوات الجيش.