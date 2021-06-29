مصرع طفل في حريق منزل بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

لقي طفل مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حريق شب بمنزل الأسرة بعزبة سعيد بمركز أبنوب في أسيوط، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة والإسعاف، إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارات إطفاء سيطرت على النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وأسفر الحريق عن احتراق محتويات الشقة بالكامل، ومصرع "شعبان.ح.م" 4 أعوام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي.

حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.