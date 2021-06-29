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بسبب كورونا.. رئيس جنوب أفريقيا يعتزم إقالة وزير الصحة

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محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج - (د ب أ):

توقع تقرير إخباري بقوة أن يقيل رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، وزير الصحة، زويلي مخيزي، من منصبه, وذلك عندما يتلقى الرئيس تقريرا بشأن ما تردد حول تورط مخيزي في فضيحة فساد تتعلق بوباء هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة "بزينس داي" في تقرير، دون الإفصاح عن مصدرها، أن قرار رامافوزا بإقالة مخيزي يأتي بسبب منح الوزير عقدا بقيمة 150 مليون راند (5ر10 مليون دولار) لشركاء على نحو يخالف الإجراءات المعمول بها.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، لايتوقع مخيزي أن تأتي نتيجة التحقيق الذي تجريه "وحدة التحقيق الخاصة" في صالحه، ويستعد للطعن على القرار قانونيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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