بالصدفة.. إحباط محاولة تهريب كتاب أثري مع راكب أوروبي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع وحدة الآثار بالمطار، راكب أوروبي من أصل مصري بحوزته كتاب أثري، كان يحاول تهريبه وسط أدوية لبناء العضلات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب إحدى شركات الطيران الخاصة، والقادمة من موسكو، استوقف عبدالسلام عادل مأمور الجمرك أحد الركاب، وبتفتيش حقائبة بواسطة أحمد عافية مدير الحركة وعبدالرحمن إسماعيل ومحمد نسيم مأمورا الجمرك عثر معه على ١٩٠٠ أمبول خاص ببناء الأجسام، تم تحرير محضر ضبط جمركي ضده، وأثناء التفتيش وجد بحوزته كتاب قديم بعنوان "الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة"، قام أسامة دياب مدير الجمرك بالعرض علي حمدي همام وكيل وزارة الآثار وهناء دهشور المدير العام، الذين شكلوا لجنة معاينة من الوحدة الأثرية بالمطار، وانتهي تقريرهم بالاشتباه في أثرية الكتاب، على أن يعرض فيما بعد على اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، والتي قام "همام" بتشكيلها بعضوية كل من طارق احمد طراد وغادة محمد الجوهري ومحمد فوزي السيد ، والذين قرروا أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم ٨ لسنة ٢٠٠٩ وتعديلاته ، وان يصادر الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة، امر أسامة دياب بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي ، الذي أحال الراكب للنيابة المختصة.​