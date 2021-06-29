تايلاند تعلن قرارات جديدة لمصابي كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - قررت وزارة الصحة التايلاندية عزل المصابين بفيروس كورونا الذين لا تظهر عليهم أعراض في منازلهم، وذلك من أجل توفير الأسرة للحالات الحرجة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن نائب وزير الصحة ساثيت بيتوتيشا أن فكرة العزل المنزلي يتم تطبيقها، مضيفا أنه يتم استخدام التكنولوجيا لكي يتمكن الأطباء من مراقبة أعراض المصابين عن بعد.

وأضاف أنه سيتم تطبيق فكرة العزل المنزلي على الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض في بانكوك، موضحا أنه يجب عليهم الالتزام بالبقاء في منازلهم للملاحظة لكي تصبح الأسرة في المنشآت الطبية متاحة للأشخاص

المصابين بأعراض أسوأ في بانكوك والأقاليم المحيطة في المناطق عالية الخطورة.

وتأتي هذه الخطة في الوقت الذي ارتفعت فيه حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأقاليم المصنفة على أنها عالية الخطورة خلال الأيام الماضية.

وأضاف ساثيت أن علاج الحالات الحرجة يمثل أولوية، مشيرا إلى أن السلطات تحاول التأكد من وجود أسرة كافية للمصابين، وتجنب وقوع وفيات