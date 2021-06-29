وزير خارجية كوريا الجنوبية يخضع للعزل

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مسؤولون اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية تشونج إيوي يونج دخل العزل الذاتي بعد أن ثبتت إصابة أحد

ركاب رحلة كان على متنها أثناء عودته إلى البلاد بعد جولة في دول بجنوب شرق آسيا، بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الخارجية وصل سول السبت الماضي قادما من إندونيسيا، أخر محطة في جولته التي استغرقت أسبوعا، وتضمنت أيضا فيتنام وسنغافورة.

وقالت وزارة الخارجية أمس الاثنين إن السلطات الصحية أبلغت الوزير أنه ثبت إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا، مضيفة ، أنها طلبت منه العزل الذاتي لمدة 14 يوما بموجب قواعد الحجر الصحي.

كانت نتائج اختبارات يونج ووفده سلبية عندما خضعوا للاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا عند وصولهم.

وقال مسؤول في الوزارة إن الوزير ألغى خطته لحضور اجتماع الجمعية الوطنية المقرر عقده في وقت مبكر من اليوم وسيحضر النائب الأول لوزير الخارجية نيابة عنه.

وقال المسؤول "الوزير يونج سيعمل من المنزل خلال فترة العزل الذاتي التي حددتها السلطات الصحية".