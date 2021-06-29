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“بلومبيرغ” تنشر قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 11 دقيقة

الرياض

نشرت صحيفة “بلومبيرغ”، قائمة 20 أفضل دولة في العودة للحياة وإعادة فتح اقتصاداتها، بعد حقبة تفشي فيروس ، وفق معايير محددة، حيث تضمنت هذه القائمة تواجد دولتين عربيتين، مشيرة إلى أنه من الأمور المركزية في هذا الأمر هو انفتاح الاقتصاد على العالم.

أضافت الصحيفة إلى ذلك مقياسين جديدين، هما سهولة التنقل داخل وخارج البلاد، ومقدار السفر الجوي الذي تعافى، إلى جانب 10 مقاييس أخرى، تتبع نسبة الوفيات إلى عدد الإصابات، وحرية الحركة إلى النمو الاقتصادي.

تصدرت الولايات المتحدة هذه القائمة، في حين أن جاءت الأولى عربيا، والـ15 عالميا. وبحسب “بلومبيرغ”، فإن 20 أفضل دولة في العودة للحياة بحقبة جائحة كورونا، هي الآتية: 1- الولايات المتحدة. 2- نيوزيلندا. 3- سويسرا. 4 إسرائيل. 5- فرنسا. 6- إسبانيا. 7- أستراليا. 8- البر الرئيسي للصين. 9- بريطانيا. 10- كوريا الجنوبية. 11- النرويج. 13- سنغافورة. 14- تركيا. 15- المملكة العربية السعودية. 16- بلجيكا. 17- فنلندا. 18- الإمارات العربية المتحدة. 19- اليونان. 20- رومانيا”، وذلك بحسب “بلومبيرغ”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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