بلينكن: إذا استمرت روسيا في “الهجوم”.. سنرد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 36 دقيقة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أن “الولايات المتحدة تأمل في علاقات أكثر استقرارا ومربحة مع روسيا”، لافتا إلى أنه “إذا استمرت موسكو في “الهجوم”، فإن واشنطن “سترد”.

و قال بلينكن: “إذا استمرت روسيا في مهاجمتنا أو التصرف كما فعلت مع هجمات سولارويند والتدخل في انتخاباتنا والهجوم على أليكسي نافالني (المعارض الروسي) فإننا سنرد”.

كما أشار إلى أن الصين تعتبر “الأكثر تعقيدا” عندما يتعلق الأمر بالعلاقات، موضحا أن الولايات المتحدة لن تطلب من أي دولة أن تختار بين البلدين.

وأضاف: “مع ذلك، صحيح أنه عندما نتعامل مع الصين – كخصم او منافس او شريك – فإننا نكون أكثر فاعلية اذا عملنا معا”، وذلك بحسب “رويترز”.