وضع كورونا في إندونيسيا يقترب من “الكارثة”!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 40 دقيقة

في الوقت الذي ينتظر فيه العالم القضاء على فيروس كورونا، اعلن الصليب الأحمر اليوم الثلاثاء ان ارتفاع إصابات كورونا في إندونيسيا يقترب من حد “الكارثة” بفعل تفشي السلالة دلتا الأسرع انتشارا وزيادة الضغط على المستشفيات.

سجلت إندونيسيا أكثر من 20 ألف إصابة يومية بالمرض في الأيام القليلة الماضية، في موجة جديدة من الجائحة عززها ظهور السلالة سريعة الانتقال من الفيروس وزيادة السفر بعد انتهاء شهر رمضان.

وقال جان جلفاند رئيس وفد الاتحاد الدولي لجميعات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في إندونيسيا “تدفع السلالة دلتا إندونيسيا يوما بعد يوم للاقتراب من حافة كارثة كوفيد-19″، وحث على تحسين توزيع اللقاحات على مستوى العالم.

أعلنت مستشفيات في مناطق مصنفة على أنها “مناطق حمراء” تجاوز طاقتها الاستيعابية، منها العاصمة جاكرتا إذ بلغت نسبة إشغال أسرة العزل بها 93 بالمئة حتى يوم الأحد.

اكتشفت السلالة دلتا لأول مرة في الهند وأصبحت مسؤولة عن زيادة كبيرة في الإصابات في الكثير من البلدان.

تعول إندونيسيا على التطعيم الجماعي لمكافحة الفيروس، لكن 13.3 مليون فقط حصلوا على جرعتي التطعيم من بين السكان المؤهلين البالغ عددهم 181.5 مليون، منذ كانون الثاني، وذلك بحسب “رويترز”.