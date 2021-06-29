الجيش الإسرائيلي يبدأ بهدم 17 منزلاً فلسطينياً في القدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

اقتحمت قوات عسكرية إسرائيلية ضخمة بلدة سلوان في القدس ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان، بمرافقة جرافات واليات عسكرية، لهدم 13 منزلا فلسطينيا هناك، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على انتهاء مهلة “الهدم الذاتي” لتلك المنازل في حي البستان.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن “حي البستان يتعرض لهجمة احتلالية شرسة بالهدم والتدمير والتهجير، ونطالب المجتمع الدولي التدخل فورا لوقف هذه المجزره بحق السكان المقدسيين وبيوتهم وممتلكاتهم. ونحمل اسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الكبير”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات إسرائيلية هدمت منشأة تجارية في حي البستان عقب محاصرته واغلاق مداخله، وذلك مع انتهاء المهلة لهدم 17 منزلا.



كما ذكرت أن 20 دورية عسكرية إسرائيلية اقتحمت الحي، وباشرت بهدم ملحمة تعود ملكيتها للمواطن نضال الرجبي، بعد رفضه تنفيذ اخطار مسبق بهدمها ذاتيا، منوها إلى أن هدم الملحمة يمهّد الطريق للوصول إلى المنازل المهددة بالهدم.

وأوضحت أن” 20 عائلة قد انقضت المدة التي حددتها سلطات الاحتلال لهدم منازلهم ذاتيا، وعليه فقد تتذرع بأي لحظة بهدم الـ17 منزلا دون الرجوع إلى محاكمها الصورية”، مشيرا إلى أن “قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة باتجاه منازل المواطنين في الحي ومحيطه لتفريقهم، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لمخططات الاحتلال في تنفيذ عمليات الهدم”.

كانت قد انتهت أمس مهلة السلطات الإسرائيلية التي منحتها لأهالي الحي، بهدم منازلهم ذاتيا، وإلا ستقوم بعمليات الهدم وإلزام أصحاب المنازل غرامات ومبالغ باهظة تكاليف الهدم ودوريات الحراسة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.