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لابيد يتوجه إلى الإمارات في أول زيارة رسمية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يائير لابيد

توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى الإمارات اليوم الثلاثاء في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أقام البلدان علاقات دبلوماسية العام الماضي.

من المقرر أن يفتتح لابيد السفارة الإسرائيلية في أبوظبي والقنصلية العامة لإسرائيل في دبي خلال الزيارة التي تستغرق يومين.

ونشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها “تاريخية”.

وكانت الإمارات والبحرين والسودان والمغرب قد بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وذلك بحسب “رويترز”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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