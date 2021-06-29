روسيا تفتح مركزين لتطعيم الأجانب ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

فتحت موسكو، اليوم الثلاثاء، مركزين لتطعيم الأجانب ضد فيروس كورونا، وبات من الممكن أن يتلقى المهاجرون في روسيا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كل من مركز الهجرة متعدد الوظائف في منطقة “ساخاروفو” وكذلك في نقطة التطعيم في المركز التجاري بمنطقة “سادوفود” بموسكو.

في المرحلة الأولى سيتم اعتماد لقاح “”سبوتنيك لايت”، ويتم تطعيم العمال المهاجرين بناء على طلب من أصحاب العمل.

ومع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في موسكو وباقي مناطق روسيا، سجلت السلطات الصحية في روسيا خلال الأيام الأخيرة، إقبالا كثيفا على التطعيم ضد الوباء، وذلك بحسب “انترفاكس”.