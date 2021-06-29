وزير خارجية إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة للامارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ توقيع البلدين معاهدة السلام العام الماضي.



وفي وقت سابق، نشر لابيد على تويتر صورة له وهو على متن الطائرة واصفا الزيارة بأنها "تاريخية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان "غادر وزير الخارجية يائير لابيد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة تاريخية رسمية له".

وأضافت: "سيصل الوفد، الذي يضم مسؤولين في وزارة الخارجية برئاسة المدير العام ألون أوشبيز، إلى أبوظبي ظهرا تقريبا وسيجري حفل استقبال رسمي".

وأول أمس، قال لابيد: "إنني أتطلع إلى العمل معكم لتوسيع دائرة السلام في منطقتنا. هذه هي أفضل طريقة لتحقيق الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط".

والأسبوع الماضي، أعلنت إسرائيل أن وزير خارجيتها "سيقوم بزيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن لابيد "سيفتتح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي وكذلك القنصلية العامة لإسرائيل في دبي".

ووقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.