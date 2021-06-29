الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس بالعراق وسوريا.. التفاصيل الكاملة

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

دعت الأمم المتحدة، الإثنين، الأطراف المعنية إلى "ضبط النفس" و "منع التصعيد" على خلفية الضربات الأمريكية



وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، خلال مؤتمر صحفي، إنه "تابعنا التقارير حول الضربات الأمريكية في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وإن "الأمين العام لا يزال يشعر بالقلق من الأوضاع غير المستقرة في هذه الأراضي".

وأضاف دوجاريك أن "غوتيريش يدعو من جديد كل الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس ومنع الخطوات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد وتعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها الجوية قصفت، فجر الإثنين، منشآت تخزين سلاح في موقعين داخل سوريا وآخر في العراق.

وأفادت بأن القصف "يأتي ردا على هجمات بطائرات مسيرة نفذت على أفراد ومنشآت أمريكية في العراق".

وأضافت أن " الضربات تظهر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن واضح في أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين".

وطال القصف بحسب بيان للوزارة الدفاع الأمريكية موقعين لمليشيا الحشد في سوريا وآخر في العراق.

وأسفرت العملية الجوية، عن مقتل 4 عناصر من الحشد فضلاً عن تدمير مبان تستخدمها تلك المليشيا كمواقع ومقار عسكرية .

وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن استهدف قصفاً جوياً مواقع للمليشيات في الأراضي السورية، خلال فبراير/ شباط الماضي.