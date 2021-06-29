اجتماع دولي يبحث سبل إنهاء الأزمة السورية بمشاركة الإمارات

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري حول سوريا، والذي عقدت أعماله أمس في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة وزراء خارجية وكبار المسؤولين في عدد من دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية. وترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة في هذا الاجتماع.



وصدر بيان عن الاجتماع أكد أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية، وعلى أهمية توفير الدعم الإنساني للشعب السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، وعلى دعم الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.

وأكد البيان ضرورة مواصلة الشركاء الدوليين والإقليميين التعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف في سوريا لمنع تنظيم داعش الإرهابي من التوسع مجدداً في الأراضي السورية، كما شدد أيضاً على مواصلة العمل من أجل تنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا، حيث أجمع المشاركون في الاجتماع الدولي على الحرص المشترك على بذل مزيد من الجهود لإنهاء الأزمة السورية، ورفع المعاناة عن السوريين وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعرب المشاركون عن خالص الشكر والتقدير للولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيطاليا على الجهود المبذولة للإعداد والتحضير لهذا الاجتماع والذي يعد فرصة لبحث الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تقدم في مسار حل الأزمة السورية.

ضربات جوية

إلى ذلك، شنت أمريكا ضربات جوية على أهداف لميليشيات موالية لإيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا، رداً على سلسلة من الهجمات الموجهة ضد مصالح أمريكا في العراق. واعتبرت وزراة الخارجية الأمريكية الضربات «رسالة ردع واضحة لا لبس فيها».

واستهدفت الضربات مستودعات أسلحة ومنشآت تستخدمها عدة مجموعات، بينها «كتائب حزب الله» و«الحشد الشعب» كانت تستخدم لإطلاق وتأهيل المُسيّرات المفخخة.وجاءت هذه الهجمات بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي جو بايدن لتصبح ثاني مرة يأمر فيها بايدن بشن هجمات انتقامية ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران منذ توليه السلطة قبل 5 أشهر بعدما نفد صبره من ممارسات الميليشيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون» أن قواتها الجوية قصفت «منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران» في موقعين واحد داخل سوريا وآخر في العراق.

ونقلت صحيفة«نيويورك تايمز»عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الغارات التي نفذتها القوات الأمريكية على الحدود العراقية السورية خُطط لها منذ أسابيع.