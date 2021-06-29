البرلمان العربي يدين الهجوم الانتحاري لـ"الشباب" وسط الصومال

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أدان البرلمان العربي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزا عسكريا في بلدة "وسل" التابعة لإقليم غالمودوغ بوسط الصومال.



وأكد البرلمان العربي، في بيان له، دعمه الكامل لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب، ومساندته فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية، وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

ودعا البيان، المجتمع الدولي والدول العربية إلى دعم وتمكين مؤسسات الدولة الصومالية، خاصة الجيش، في مكافحته للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف نشر العنف والخراب والدمار في البلاد.

وقتل 12 شخصا، الأحد، في هجوم لحركة الشباب الإرهابية استهدف بلدة وقاعدة عسكرية في وسط الصومال، وفق ما أفاد الجيش.

وقال عبد الرحمن عدن، قائد وحدة متطوعين شبه عسكرية في ولاية "غالمودوغ"، إنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للقتلى، لكنهم علموا حتى الآن بمقتل 12 شخصا في يسيل بينهم ستة من قوات الأمن.

وذكرت مصادر عدة، لوكالة فرانس برس، أن مقاتلين هاجموا بلدة يسيل وقاعدة عسكرية على مقربة منها في ولاية غالمودوغ، على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة مقديشو.