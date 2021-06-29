شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا منذ أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات الباكستاني اليوم الثلاثاء تسجيل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها باكستان منذ 25 اكتوبر الماضي، عندما تم تسجيل 707 حالات إصابة بالفيروس.

وسجلت باكستان 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع إجمالي حالات الاصابة بالفيروس إلى 956 ألفا و392 حالة، وحالات الوفاة إلى 22 ألفا و 254 حالة.