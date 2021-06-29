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باكستان تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا منذ أكتوبر

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الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات الباكستاني اليوم الثلاثاء تسجيل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها باكستان منذ 25 اكتوبر الماضي، عندما تم تسجيل 707 حالات إصابة بالفيروس.

وسجلت باكستان 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك ارتفع إجمالي حالات الاصابة بالفيروس إلى 956 ألفا و392 حالة، وحالات الوفاة إلى 22 ألفا و 254 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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