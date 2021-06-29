أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.
بورصة الكفاح والحارثية المركزية : 100 $ ⬅️ 147,100 دينار عراقي .
سعر شراء 100 $ = 146,250 دينار عراقي .
أسعار صرف الدولار في محافظة أربيل:
سعر شراء 100 $ = 147,000 دينار عراقي .
أسعار صرف الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد :
سعر بيع 100 $ = 147,250 دينار عراقي .
سعر شراء 100 $ = 146,250 دينار عراقي .
أسعار صرف الدولار في محافظة أربيل:
سعر بيع 100 $ = 147,200 دينار عراقي .
سعر شراء 100 $ = 147,000 دينار عراقي .