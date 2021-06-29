بغداد.. القبض على متهمين اثنين اقدما على 'تسليب' مبلغ مالي وقتل صاحبه

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين اقدما على تسليب مواطن وقتله.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة، ألقت القبض على متهمين اثنين نفذا عملية تسليب عجلة وأقدما على قتل صاحبها وسرقا مبلغا ماليا قدره خمسة ملايين دينار عراقي".



وأضافت المديرية، أنه "بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التوصل إلى الجناة ومن خلال التعمق بالتحقيق معهما اعترفا صراحة بتنفيذهما العملية بواسطة دراجة نارية وقتل المجني عليه وسرقة المبلغ المذكور والهروب الى جهة مجهولة، حيث تم القبض عليهما وعرضهما على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق القانون".

