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بالجدول.. مباريات دور الـ8 في كوبا أمريكا‎

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-29 | 09:05

بالجدول.. مباريات دور الـ8 في كوبا أمريكا‎

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اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ8 ببطولة كوبا أمريكا، والتي انطلقت في الـ13 من يونيو الجاري، بالبرازيل بمشاركة 10 منتخبات، بعد نهاية دور المجموعات بفوز الأرجنتين على بوليفيا، وتخطي أورغواي للباراغواي.

تأهل من المجموعة الأولى كل من: الأرجنتين، وأوروجواي، وباراجواي، وتشيلي.. وغادرت بوليفيا.

 

ومن المجموعة الثانية، تأهل: البرازيل، وبيرو، وكولومبيا، والإكوادور، وودعت فنزويلا.

 

موعد مباريات دور الـ8

 

وستقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2021 السبت الـ3 من يوليو، والأحد الـ4 من يوليو.

 

افتتاح مباريات دور الـ8 سيكون بين بيرو وباراغواي، ثم البرازيل وتشيلي يوم السبت الـ3 من يوليو.

 

وفي اليوم التالي (الـ4 من يوليو) تلعب أوروغواي أمام كولومبيا، ثم الأرجنتين ضد الإكوادور.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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