لماذا وجهت واشنطن ضربات عسكرية في سوريا؟.. معلومات استخباراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي عن استراتيجية الولايات المتحدة في التعامل مع المليشيات الإيرانية بسوريا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن السيناتور مارك وارنر، رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة للكونجرس الأمريكي، قوله إنه من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة الحق في حماية والدفاع عن قواتها من المخاطر.

وأضاف: "تم إخطاري كرئيس اللجنة الاستخباراتية بأننا نقوم ببعض الضربات الاستباقية ضد بعض هذه المليشيات المدعومة من إيران".

وأشار إلى أنه من الواضح أن المنطقة التي جرى تنفيذ الضربات الاستباقية فيها بسوريا "خطرة".

وتوقع المسؤول الاستخباراتي الأمريكي اتخاذ الرئيس جو بايدن والقادة الموجودين على الأرض الخطوات المناسبة في هذا الصدد.

ومضى في حديثه: "أنا مسرور بأنه حتى الآن هناك تقارير عن عدم وقوع ضحايا مدنيين.. فقدرة الأشخاص السيئون على الاستمرار في تطوير استخداماتهم للطائرات المسيرة أو الأجهزة الأخرى التي يمكن أن تضايق أو تؤذي قواتنا هي تهديد مستمر".

ومساء الإثنين، أعلنت واشنطن، أن قواتها في سوريا تعرضت لهجوم بعدة صواريخ، دون وقوع إصابات أو أضرار وفقا لتقارير أولية.

وكانت عدة قذائف مدفعية سقطت في وقت سابق اليوم، في “حقل العمر” النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها.



وبحسب بيان للمرصد السوري، أدى القصف إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفاد المرصد السوري، بأن المليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

وحلقت طائرات الاستطلاع التابعة للقوات الأمريكية والتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في أجواء المنطقة.

ويأتي الهجوم بعد ساعات من استهداف القوات الأمريكية لمواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" العراقي المرتبط بإيران على الحدود بين العراق وسوريا.