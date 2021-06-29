تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر صرف الريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم الثلاثاء، 29 يونيو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

وبلغ متوسط سعر الريال لدى البنك المركزي المصري، 4.165 جنيه للشراء، و 4.191 جنيه للبيع.

ووفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال 4.12 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

وسجل الريال أعلى سعر للشراء عند 4.16 جنيه في 4 بنوك هى المصرف العربي الدولي، والمشرق، وعودة، وبلوم مصر.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال، عند 4.22 جنيه في بنك البركة.

فيما بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.153 جنيه للشراء، و 4.186 جنيه للبيع.

تعزيز الشراكة مع الإمارات

بحث الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، خلال لقاء في القاهرة مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية سبل التعاون في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وقال الشامسي في بيان صحفي اطلعت عليه ”الخليج 365” إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بينهما.

من جانبها، صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بأن اللقاء استعرض أهمية تحقيق أقصى استفادة من علاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية بمصر، والإمارات ودفعهم لأوجه التعاون الاقتصادي المشترك.

وقالت جامع "الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 4.111 مليار دولار مقابل 3.356 مليارا دولار خلال عام 2019".

وأضافت، أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري حيث تساهم في مشروعات يتجاوز رأسمالها 7 مليارات دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.62 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

فيما تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، إلى نحو 18.60 جنيه للشراء و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.63 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع، أمس.

بينما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى نحو 21.70 جنيه للشراء، و21.85 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.25 جنيه للشراء، و 4.27 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي، نحو 51.80 جنيه للشراء، و 52.26 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.87 جنيه للشراء، و 52.21 جنيه للبيع، أمس.