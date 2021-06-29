شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.



كما توقع المركز أن يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.