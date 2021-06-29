شكرا لقرائتكم خبر عن 9 توصيات وضعتها "دينية النواب" للنهوض بجامعة الأزهر بالعام الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في تقريرها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، 9 توصيات تتعلق بجامعة الأزهر وتطويرها، نستعرضها فيما يلى:

1- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لإنشاء مبان سكنية بجامعة الأزهر، لمواجهة العجز في تسكين الطلاب.

2- الاهتمام بجامعة الأزهر الشريف ماديا ومعنوية، وإنشاء فروع لها في سيناء والمحافظات الحدودية كالوادي الجديد وغيرها، لاحتياج أبنائها للتعليم الأزهري، وذلك لما تمثله هذه المحافظات من خط الدفاع الأول عن الأمن القومى للدولة.

3- ضرورة أن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيادة المخصصات المالية المقررة لجامعة الأزهر الشريف، لتنميتها وتطويرها وانتشارها بجميع المحافظات، مثلها مثل جامعات التعليم العالي المختلفة.

4- زيادة الاعتماد المالي في الباب السادس (شراء الأصول غير المالية الخاص بمستشفى الزهراء الجامعي في العام المالي 2021/2022 عن مبلغ 120 مليون جنيه نظرا للضغوط التي يمر بها المستشفى.

5- سرعة إنهاء إجراءات الموافقة من قبل وزارة الأوقاف بهدم المبنى القديم الخاص بمستشفى الزهراء الجامعي، للبدء في إنشاء المبنى الجديد.

6- إعادة إدراج مشروع نزل الشباب بجامعة الأزهر، وزيادة مكون (مبان سكنية).

7- زيادة مكون بنود (آلات ومعدات - عدد وأدوات - وتجهيزات) لدعم مشروع تأهيل الجودة للكليات المتقدمة بجامعة الأزهر.

8- زيادة دعم مشروع التحول الرقمي ومشروع الفيديو كونفرانس، حيث إن المبلغ المعتمد غير كافي.

9- سرعة الانتهاء من إسناد الأعمال الخاصة بمبنى المجمع الطبي بمستشفى الأزهر التخصصي بمدينة نصر من قبل شركة المقاولون العرب.