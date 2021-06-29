ارتفاع حصيلة وفيات انهيار مبنى فلوريدا إلى 11 شخصاً

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انهيار جزئي لمبنى من 12 طابقا في سيرفسايد بولاية فلوريدا، إلى 11 قتيلا، حسبما ذكر مسؤولون أمريكيون.



وقالت دانييلا ليفين كافا عمدة مدينة ميامي ديد إنه تم العثور على جثة أخرى أمس الاثنين في موقع انهيار المبنى، ليرتفع عدد القتلى إلى 11.

ولا يزال أكثر من 150 شخصا في عداد المفقودين. فيما لا تزال عملية البحث جارية.

وانهار المبنى المطل على الشاطئ، والذي يضم نحو 130 وحدة سكنية، بصورة جزئية الخميس الماضي. وباغت الحادث السكان خلال النوم. ومنذ ذلك الحين تجري جهود بائسة للعثور على ناجين.