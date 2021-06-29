شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعتزم استئناف السفر مع أستراليا ورفع القيود بالعاصمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء، أنها سترفع القيود المفروضة في عاصمتها بسبب فيروس كورونا، كما ستعيد تشغيل "فقاعة السفر" الخالية من الحجر الصحي، مع أجزاء من أستراليا.

وأوضح وزير الاستجابة لـ "كوفيد19-"، كريس هيبكنز، في مؤتمر صحفي أن قيود كورونا المفروضة على ولنجتون، سترفع بحلول نهاية اليوم الثلاثاء.

وفرضت قيود في 23 حزيران/ يونيو بعد أن أبلغ مسؤولو الصحة، عن أن رجلا أستراليا أمضى ثلاثة أيام في ولنجتون، ثم جاءت نتيجة الفحص إيجابية بعد عودته إلى سيدني.

وتسببت القضية في تعليق اتفاق السفر الحر الذي أبرمته نيوزيلندا مع أستراليا، والذي كان ساريا منذ نيسان/أبريل الماضي، ومع ذلك لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بـ "كوفيد - 19" في المجتمع، في نيوزيلندا منذ زيارة الرجل الأسترالي.

واعتبارا من 4 تموز/يوليو، سيتمكن المسافرون من أجزاء من أستراليا من زيارة نيوزيلندا مرة أخرى، فيما سجلت نيوزيلندا البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، ما مجموعه 2385 إصابة بفيروس كورونا و26 وفاة.