حرب الأيام الـ7.. خسائر فادحة وانكسار حوثي على جبهات مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - راكمت مليشيا الحوثي الانقلابية حصيلة ثقيلة من الخسائر في مختلف جبهات القتال خلال الأيام الماضية، حسب إحصاءات عسكرية يمنية>

ورصدت وزارة الدفاع اليمنية مصرع عشرات الحوثيين وتدمير 21 طقما عسكريا للمليشيات في جبهات مأرب والجوف، حيث تم استهداف 6 أطقم بمدفعية الجيش اليمني، و15 طقما تكفل بنسفهم طيران التحالف العربي، الذي دمر كذلك دبابتين وثلاث عربات مدرعة.



وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية حشدت قوات كبيره لتنفيذ هجوم واسع وتجاوز خط التماس مع الجيش اليمني وصولا الى اجتياح مدينة مأرب، غير أنها منيت بهزيمة موجعة في المعارك التي استمرت على مدى 7 أيام .

وأشار متحدث الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي، إلى أن طيران التحالف العربي نفذ عشرات الغارات على أهداف حوثية في جبهات صرواح والمشجح والكساره ورغوان وماس، إضافة إلى قصف مواقع وتعزيزات للمليشيات التي تتدفق على مأرب والجوف.

وأوضح مجلي في بيان أن عمليات الجيش اليمني نجحت خلال الأيام الماضية، في وقف التسللات والهجمات العدائية للمليشيا الانقلابية في جبهات صرواح والكسارة وهيلان والمشجح والمخدرة والجدعان وجبل مراد والعبدية وذنة وماس ورغوان بمحافظة مأرب.

وأسقطت الدفاعات الجوية للجيش 3 طائرات مسيرة مفخخة في منطقة الكسارة وصرواح بمحافظة مأرب.

وعرج متحدث الجيش اليمني على المواجهات في الجوف والبيضاء والضالع وتعز والحديده، حيث تكبدت المليشيات الحوثية فيها خسائر فادحة.

وأوضح العميد مجلي أن وحدات من الجيش اليمني نفذت عمليات هجومية بإسناد من طيران التحالف العربي في جبهتي الخنجر والنضود بمحافظة الجوف وقتلت عدد من عناصر المليشيات .

وأوجز ناطق القوات المسلحة اليمنية سير العمليات العسكرية في محافظات الضالع وتعز والحديدة والبيضاء، والتي حطم الجيش والمقاومة فيها هجمات ومحاولات تسلل انتهت بخسائر في صفوف المليشيات الحوثية.

واعتبر الخبير العسكري اليمني الرائد وضاح العوبلي، انكسار هجوم المليشيات الحوثية على محافظة مأرب، خسارة عسكرية سياسية أخلاقية وستكون لها انعكاساتها المدوية في صفوف المليشيات الحوثية وبين أنصارها وقواعدها.

وأشار العوبلي إلى أن المجتمع الدولي كان قبل هجوم المليشيات الأخير على محافظة مأرب، يناشد الحوثيين إيقاف المعركة غير أن المكابرة الحوثية أوردته الهزيمة وكسر غروره وتلقى صفعه مدوية .

ودعا إلى إنهاء توسل المجتمع الدولي للمليشيات بوقف الهجوم على مأرب ورفع صوت التحدي من قبل الجيش اليمني في وجه الحوثيين .

وفي تقييم عسكري للمعركة أكد العوبلي أن مأرب لن يضرها ما ستقوم به المليشيات بعد اليوم، داعيا إلى تطوير ذات التكتيك الدفاعي الذي اتبعه الجيش اليمني في كسر القوة القاهرة للحوثيين قبل أيام .

وأشاد الخبير العسكري اليمني في تصريح لـ"الخليج 365" بأداء كل فرد من أفراد الجيش والمقاومة وقبائل مأرب الذين يخوضون معركة مصيرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية.