والي شمال دارفور: يجب محاسبة قيادات الإخوان التي حكمت البلاد 30 عاما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

أكد نمر عبد الرحمن، والي ولاية شمال دارفور غربي السودان، أن عنصرية نظام الإخوان الإرهابي سبب رئيسي في الصراع القبلي بالإقليم.

جاء ذلك في حوار مطول أجرته ”الخليج 365” مع عبد الرحمن تناول فيه عدة ملفات داخلية لا سيما بالمتعلقة بالنظام السابق وسبل تحقيق السلام والظروف المعيشية للسودانيين غربي البلاد.

والي شمال دارفور لـ"الخليج 365": عنصرية الإخوان وراء الصراع بالإقليم

ونمر عبدالرحمن، هو قيادي بحركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، التي يترأسها الهادي إدريس، وهي أحد الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، وكان قد وقع في الأسر أبان حكم الإخوان، وتم تعيينه واليا لشمال دارفور الأسبوع الماضي ضمن كوتة هذا التنظيم.

