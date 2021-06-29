شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد داود أوغلو ينتقد أردوغان: «قناة إسطنبول» خطر على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إصرار الحكومة التركية على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة.



وحسب موقع «تي 24» التركي، وصف داود أوغلو المشروع بـ«الجريمة الواضحة»، وقال خلال مؤتمر لجمعية إسطنبول «هذه صفقة غير قانونية، وأي شخص يوقع عليها سيتعرض للمسألة القانونية في المستقبل».

وأردف «سأوقف هذا المشروع عندما أصل للسلطة».