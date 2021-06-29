شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعا قانون "القومى للسكان والمطورين العقاريين" على مائدة لجان "النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة مجلس النواب، اجتماعات مكثفة للجانه النوعية بما يقرب من 22 لجنة، اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة لمناقشة عدد من القضايا الهامة المطروحة على جدول أعماله .

ومن اجتماعات اللجان تأتى مناقشة مشروعى قانون، حيث تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، نظر مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة رشا رمضان و60 نائبا آخرون بإصدار قانون المجلس القومي للسكان والتنمية، وآخر من النائبة هالة أبو السعد عن ذات الموضوع وتتمثل أهداف مشروع القانون، فى مقدمته نقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية، مع تعديل اختصاصاته بما يمكنه من تحقيق الهدف المنشود بحل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافة في جميع انحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.

ومن جانب آخر، تطرح لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، على مائدتها مشروع القانون المقدم من النائب عماد سعد حمودة، و60 نائبًا، (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باستكمال مناقشته.

ويهدف مشروع قانون المطورين العقاريين، لضم المطورين والمستثمرين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى والسياحى والترفيهى والخدمى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية، ولا تعد أعمال المقاولات وعمليات تطوير الوحدات العقارية المنفردة من أنشطة التطوير العقاري، وجميع الشركات العاملة فى نشاط التطوير والاستثمار العقارى، بوصفهم أعضاء عاملين اعتباريين، كما يضم الاتحاد المشتغلين بذات النشاط من غير المصريين خلال فترة نشاطهم فى مصر، وفيما يلى نستعرض آلية قيد المزاولين للنشاط في الاتحاد وكيفية تصنيفهم.