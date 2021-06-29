شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات مهمة من "تعليم النواب" بشأن موازنة 2022/2021 × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، 6 توصيات حول مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالی بعد مناقشة اللجنة لها.

ونستعرض التوصيات فيما يلى:

1- ضرورة استكمال منظومة موازنة البرامج والأداء لأهميتها الكبرى في ترشيد استخدام موارد الدولة وضبط الأداء المالى وتحديد الأولويات من خلال البرامج والمؤشرات التى تضعها كل الجهات الموازنية، خاصة أنه كان هناك تعاونا كبيرة بين مجلس النواب والحكومة فيما يخص تطبيق هذا النوع من الموازنات وتحققت نتائج كبيرة في هذا الصدد.

2- التزام وزارة المالية بتغطية بنود الباب الأول في كل مشروعات الموازنات المقدمة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة في التوقيتات المناسبة.

3- ضرورة إعداد دراسة تفصيلية عن مدارس STEM ومناهجها وطرق التعليم فيها، ومدى الاستفادة من خريجيها فى مجالات البحث العلمي المختلفة، كذلك عرض للمشكلات القائمة الخاصة بالمنظومة وإجراءات الحكومة لحل هذه المشكلات.

4- ضرورة موافاة اللجنة بتقارير الأداء الربع سنوى الخاصة بوزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى.

5- ضرورة مراجعة اللوائح التنفيذية والأثر التشريعي للقوانين الصادرة من مجلس النواب وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

6- زيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى أو الجامعى.