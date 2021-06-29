بايدن: إيران لن تحصل على سلاح نووي وأنا في السلطة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - منذ 7 ثواني

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الاثنين في البيت الأبيض، أن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وهو في السلطة، مضيفاً “التزام أميركا تجاه إسرائيل صلب”، مضيفاً: “سنواصل العمل مع إسرائيل لإرساء الاستقرار في المنطقة”. كما قال بايدن إنه يتطلع للاجتماع برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت قريباً.

وفي تصريحاته، رفض بايدن الانتقادات التي وجّهت إليه في الكونغرس في إطار التشكيك بالصلاحية القانونية لإصداره أمراً بشنّ ضربة جوية ضد ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا والعراق. وقال بايدن “أمتلك هذه الصلاحية”، مضيفاً أنه “صرّح” بشن هذه الضربات ضد الميليشيات التي تدعمها إيران.

من جهته، قال الرئيس الإسرائيلي، إنه سعيد بوجوده في البيت الأبيض، وأكد أن “أميركا أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل”. وشدّد على “وجوب التعاون” بين إسرائيل وواشنطن.

كما أكد ريفلين أنه يشعر “بارتياح كبير بتعهد بايدن بعدم حصول إيران على سلاح نووي”، مضيفاً أن العلاقات الإسرائيلية – الأميركية “ممتازة للغاية”، وذلك بحسب “العربية”.