معارض تركي ينتقد إصرار الحكومة التركية على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع قناة إسطنبول

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

انتقد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، إصرار الحكومة التركية على المضي قدمًا في تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الجديدة.



وحسب موقع «تي 24» التركي، وصف داود أوغلو المشروع بـ«الجريمة الواضحة»، وقال خلال مؤتمر لجمعية إسطنبول «هذه صفقة غير قانونية، وأي شخص يوقع عليها سيتعرض للمسألة القانونية في المستقبل».

وأردف «سأوقف هذا المشروع عندما أصل للسلطة».