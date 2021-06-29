المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي يهاجم أردوغان

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

هاجم المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب سياساته الخاطئة.



ورد فايق أوزتراك على تصريحات أردوغان، قائلًا «التحكيم وما شابه لن ينفع معنا، نحن نكسب جميع القضايا، وإن لم نكسب، فنحن نعرف آليات أخرى جيدة. سنتخلص من كل من شارك في هذا الفسق». في إشارة للمشاركين في مشروع قناة إسطنبول الذي من المقرر أن يربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود.

وكانت الشرطة التركية قد اعتدت على مسيرة سلمية لبعض المواطنين الأتراك، في ساحة «الحرية» بمقاطعة بكيركوي بمدينة إسطنبول التركية، احتجاجًا على مشروع قناة إسطنبول الذي من المقرر أن يربط بين بحر مرمرة والبحر الأسود.

ومنعت الشرطة المواطنين من الإدلاء ببيان صحفي احتجاجًا على هذا المشروع. ورفع المحتجون شعارات «إما القناة أو إسطنبول»، و«لن نبني جسرًا على الطريق السريعة سواء على القناة أو حوض المياه».