مقتل 6 مدنيين في وسط مالي برصاص إرهابيين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 مدنيّين وأصيب 13 آخرون بجروح في وسط مالي، برصاص مسلّحين أطلقوا النار من على متن درّاجات نارية، بحسب مصادر عسكرية ومحليّة.

وقال مسؤول عسكري مالي إنّ "قرويون من بيتاكا في مديرية دوينتزا كانوا عائدين على متن سيارة أجرة إلى قريتهم بعد مشاركتهم في سوق دوينتزا الأسبوعي، حين تعرّضوا لهجوم شنّه مسلّحون مجهولون، هم على الأرجح إرهابيون، كانوا على متن دراجات نارية بالقرب من القرية المذكورة".



ووفقاً للمسؤول العسكري، فإنّ "حصيلة الهجوم هي 6 قتلى و13 جريحاً، بينهم 5 إصاباتهم خطرة، بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة".

وتشهد مالي أعمال عنف دامية منذ سقوط مناطقها الشمالية عام 2012 بأيدي جماعات محلية وإرهابيين تم طردهم في العام التالي بفعل تدخّل دولي.

وتشنّ جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، هجمات على أهداف عسكرية وتزرع عبوات ناسفة على الطرقات، ما يؤدّي إلى وقوع ضحايا عسكريين ومدنيّين.

وتسبّبت أعمال العنف الإرهابية وبين مجموعات سكانية وغيرها، في مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف على الرغم من تدخل قوات الأمم المتحدة وأخرى أرسلتها فرنسا ودول أفريقية.