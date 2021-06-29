جرائم أردوغان.. السلطات التركية تمنح الجنسية لقيادي بتنظيم "جهادي" في سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

منحت السلطات في تركيا أحد قيادات تنظيم أجناد الشام الجهادي في سوريا، الجنسية التركية.



وغيرت السلطات التركية اسم الجهادي السوري أبو حمزة الشامي، إلى منار الشامي، بحسب ما ذكرت صحيفة "زمان" التركية على موقعها الإلكتروني.

وكانت الصحفية الأمريكية، ليندسي سنيل، نشرت عبر حسابها على تويتر بطاقة الهوية التركية الخاصة بـ "أبو حمزة" الذي سبق وأن حصل على الجنسية الأوكرانية قبل ذلك.

وذكرت سنيل في تغريدتها أن زعيم القاعدة السابق حصل على الجنسية التركية.

كما أدرجت سنيل في تغريدتها صوراً لبطاقة الهوية التي تحمل اسم أبو حمزة الجديد (منار الشامي).

يأتي ذلك بينما يتحدث الساسة الأتراك عن إعادة اللاجئين إلى سوريا.