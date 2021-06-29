شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات هامة عن استثمارات التعليم فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى 2022/2021، استثمارات عامة لقطاع الخدمات التعليمية بلغت 56 مليار جنيه، من أجل تحقيق فرص تعليمينة متكافئة للجميع وتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مخصصات التعليم في العام الجديد: