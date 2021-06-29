شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات هامة عن استثمارات التعليم فى موازنة العام الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رصدت الحكومة ضمن خطتها للعام المالى 2022/2021، استثمارات عامة لقطاع الخدمات التعليمية بلغت 56 مليار جنيه، من أجل تحقيق فرص تعليمينة متكافئة للجميع وتحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمى، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، ونرصد فيما يلى عددا من المعلومات الهامة حول مخصصات التعليم في العام الجديد:
- الحكومة رصدت استثمارات عامة لقطاع الْخَدَمَات التعليمية عام 21/2022 بلغ 56 مليار جنيه.
- تنفيذ استكمال التحوّل الرقمي في منظومة التعليم بما يتضمّن توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة.
- استكمال منصّات التعليم عن بُعد.
- إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمّن 1156 فصل دراسي.
- إنشاء 3125 فصل مُتنقِّل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي.
- ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه.
- تنفيذ 2 جامعة جديدة علاوة على زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.