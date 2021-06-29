شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعلن وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة الإثيوبية في بيان يوم الاثنين، وقفا فوريا لإطلاق النار مع القوات المتمردة في إقليم تيجراي، المضطرب بشمال البلاد.

وأوضحت الحكومة المركزية، أنها وافقت على عرض لوقف إطلاق النار من الإدارة المؤقتة في إقليم تيجراي.

وتابع البيان أن "وقف إطلاق النار سيمكن المزارعين من حرث أرضهم ومنظمات الإغاثة، من العمل بدون أي تحركات عسكرية حولها، والتواصل مع العناصر المتبقية من جبهة تحرير شعب تيجراي التي تسعى إلى السلام".

وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية موسم الزراعة المقررة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

ويعتمد مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم تيجراي، على المساعدات الإنسانية، إلا أن منظمات الإغاثة لم تتمكن من الوصول الكامل لفترة طويلة إلى الأشخاص، الذين يحتاجون للمساعدة بسبب الوضع الأمني والعقبات البيروقراطية.