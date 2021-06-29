اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف إبراهيم فايق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على "م. ص"، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول.

وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلًا عن "فايق" وقدَّم إعلانًا بالدعوى المدنية وانضم للنيابة العامة في طلباتها وطلب توقيع أقصى عقوبة، وقرر أن التهمة ثابتة تجاه المشكو في حقه من خلال التقارير الفنية.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامي إبراهيم فايق، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجني عليه عدة رسائل تحمل معاني السب، متعمدًا إيذائه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و 308 و 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.