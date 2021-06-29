فرقة أوبرا القاهرة تقدم أغاني عالمية في حفلين على مسرح الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تنظم دار الأوبرا المصرية، حفلين لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن ومن إخراج حازم رشدي، وذلك في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وبعد غد على مسرح الجمهورية.

وذكرت دار الأوبرا أن برنامج الحفلين يتضمن تقديم مختارات من أشهر الأغاني العالمية منها: "فكر في، عالم جديد كليا، طريقي، مجنونة بيك، النجوم، بإمكاني الرقص طوال الليل انظر لقوس قزح، الفن ينادينى، لن أرسل الورود ، يا له من عالم جميل، النهر المضيء".. أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، منى رفله، تحية شمس الدين، داليا فاروق، نسرين رشدى، وليد كريم، مصطفى محمد، تامر توفيق، چولى فيظي، عمرو مدحت، عماد عادل، إبراهيم ناجي، عزت غانم، ليلى إبراهيم، أسامة طنطاوي،سلمى الجبالي، أسامة جمال، نوريستا الميرغنى، برهان الدين فاروق، إنچى محسن، نورا الألفي، فيرونيا فيليب.