شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقل 12 مرة.. الإفراج عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفرجت سـلطـات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، عن الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد أن أمضى شهرا كاملا في الاعتقال الإداري.

ونقلت مصادر فلسطينية عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمو، إن قوات الاحتلال اعتقلت عدنان في 29 أيار الماضي على حاجز ما يسمى "شافي شمرون" قرب مدينة نابلس، وخاض عدنان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام رفضًا لاعتقاله استمر لمدة 25 يومًا حتى 23 حزيران الجاري، وعلق إضرابه عن الطعام بعد حصول محاميه على قرار جوهري بعدم تجديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه اليوم.

تجدر الإشارة الى أن الشيخ خضر اعتقل سابقا اثني عشر اعتقالًا في سجون الاحتلال، وهو مفجّر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي من دون توجيه اتهام، وحقق انتصارات نوعية في ثلاث إضرابات سابقة خاضها في الأسر، تكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.