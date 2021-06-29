شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام السودان لمبادرة البلدان المثقلة بالديون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول بوزارة المالية السودانية مساء أمس الاثنين، إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون(هيبك).

جاء ذلك بعد أن قرر المجلس أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة.

وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بأكثر من 50 مليار دولار والتي تشكل معضلة رئيسية أمام حل أزمته الاقتصادية المتفاقمة.