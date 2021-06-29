شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تطور نظاما دفاعيا كالقبة الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الوكالة المعنية بالمشتريات العسكرية في كوريا الجنوبية: إن الحكومة وافقت، أمس الاثنين، على خطط امتلاك نظام لاعتراض قذائف المدفعية يتكلف 2.6 مليار دولار على غرار منظومة القبة الحديدية في إسرائيل لحمايتها من ترسانة كوريا الشمالية من الأسلحة والصواريخ طويلة المدى.

وجزء كبير من المنطقة المحيطة بالعاصمة سول، التي تضم نصف السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة، يقع في مرمى الأسلحة طويلة المدى وقاذفات الصواريخ المتعددة في كوريا الشمالية.

وفي العام الماضي نصت خطة دفاع حكومية على تطوير «قبة حديدية في كوريا» للدفاع عن سول ومنشآت حيوية.

وقالت إدارة برنامج المشتريات الدفاعية في بيان: إن لجنة برئاسة وزير الدفاع سوه ووك أقرت المشروع، أمس الاثنين، ومن المتوقع أن يكتمل في 2035 بتكلفة تقدر بنحو 2.89 تريليون وون (2.6 مليار دولار).

وأضافت: «بهذا المشروع من المتوقع أن تعزز قدرات الرد على تهديد مدفعية العدو طويلة المدى، إضافة إلى تأمين التكنولوجيا المحلية وإتاحة فرص العمل».