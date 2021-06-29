شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتجاجات تستمر.. واللبنانيون يطالبون برحيل السلطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل اللبنانيون أمس قطع الطرق في العاصمة بيروت وطرابلس شمالاً وصيدا جنوبًا والبقاع شرقًا؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وانهيار قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، وطالبوا برحيل السلطة مؤكدين أن المواطن بات على شفير الهاوية.

وفي بيروت، قطع المحتجون الطريق في منطقة قصقص والسلطان إبراهيم الجناح، وبحسب غرفة التحكم المروري فإن مواطنين قطعوا السير على أوتوستراد الدورة المسلك الغربي، وعمدوا إلى إقفال جسر الدورة باتجاه بيروت قرب محطة ميدكو؛ احتجاجًا على امتناع المحطة عن تعبئة البنزين، كما تم إقفال المسلك الشرقي لأوتوستراد جل الديب.

وفي مدينة طرابلس شمالاً أغلق محتجون الطرقات في ساحة عبدالحميد كرامي، كما أقفل أصحاب السيارات العمومية وعمال بلدية طرابلس وعدد من المحتجين، الطريق العام إلى جانب ساحة النور في طرابلس، بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات والحجارة، وسط انتشار لعناصر الجيش. وافترش العمال الأرض ورددوا هتافات تطالب "برحيل السلطة"، مؤكدين أن "المواطن أصبح على شفير الهاوية ولا يستطيع شراء حاجياته اليومية من الدواء والحليب والكهرباء والمياه، ويعاني الإذلال أمام محطات الوقود في ظل انعدام القدرة الشرائية"، كما أقفل آخرون طريق البحصاص بجانب محل KFC للوجبات السريعة والكورنيش البحري في الميناء.

وفي البقاع، قطع سائقو سيارات عمومية صباحًا الطريق الدولي عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي في دورس قرب محطة الجبلي لمدة نصف ساعة؛ احتجاجًا على الوضع الاقتصادي الصعب وغلاء المعيشة واحتكار المازوت على المحطات وبيعه في السوق السوداء وغلاء أسعار قطع الغيار وبيعها على الدولار، وطالب السائقون جهاز أمن الدولة بالتحرك على المحطات التي تخزن مادة المازوت وتأمينها لأصحاب الفانات بالسعر الرسمي من أجل استئناف أعمالهم بعدما ارتفع سعرها إلى حدود 80 ألف ليرة لبنانية، وبعد قطع طريق الجبلي توجهوا لقطع طريق ضهر البيدر.

كما أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على قطع طريق ضهر البيدر عند مفترق فالوغا؛ احتجاجًا على غلاء المازوت وعدم توفره، وفي مدينة صيدا جنوبًا قطع السير على الكورنيش البحري فيما أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق عند ساحة إيليا بعد إغلاقه، وكذلك أقفل سائقو السيارات طريق عبرا شرق صيدا احتجاجًا على أزمة البنزين.