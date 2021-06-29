شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات إيران تستهدف قاعدة أمريكية بالصواريخ شرق سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر محلية في محافظة دير الزور شرقي سوريا: إنه تم إطلاق أربعة صواريخ، مساء أمس الإثنين، على حقل العمر الذي توجد به قاعدة أمريكية.

وأكدت المصادر، التي لم يتم تسميتها، لوكالة الأنباء الألمانية: إن أربعة صواريخ أطلقت من بلدة القورية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية جنوب مدينة الميادين 60 كم شرق محافظة دير الزور باتجاه حقل العمر الذي يضم قاعدة أمريكية.

وأضافت المصادر أن طائرات أمريكية قامت بشن غارات على مناطق إطلاق الصواريخ.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة استنفار تشهدها مناطق سيطرة قوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية الموالية لها إثر تعرضها ليلة أمس لضربة جوية أمريكية.

من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بسقوط عدة قذائف مدفعية في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن الميليشيات الإيرانية في منطقة غرب الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريف دير الزور.

ويأتي قصف القاعدة الأمريكية بعدما أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأول، أوامر بشن ضربات جوية على جماعات مسلحة مدعومة من إيران في المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا.

ودوّت انفجارات في مدينة الميادين الخاضعة لنفوذ الميليشيات الإيرانية بريف دير الزور، تزامن ذلك، مع تحليق لطائرات التحالف الدولي في أجواء المنطقة، ولا يعلم حتى الآن ما إذا كانت الانفجارات ناتجة عن قصف الطائرات أو عن صواريخ أطلقتها القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي.

ورصدت مصادر المرصد السوري، انسحاب الميليشيات الإيرانية من المناطق التي قصفت؛ ومنها جنوب مدينة الميادين وأعادت انتشارها في الأحياء السكنية داخل المدينة.

وكانت عدة قذائف مدفعية قد سقطت في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريف دير الزور الشرقي، حيث تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية واحتراق سيارات كانت في الموقع المستهدف، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.