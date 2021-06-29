الجيش الليبي يؤكد بسط سيطرته على كامل الجنوب ومطار الويغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الجيش الليبي مساء الإثنين، سيطرته على مطار الويغ العسكري بمدينة مرزق، وبسط نفوذه على جنوب البلاد.

يأتي ذلك بعدما تناولت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، خبر كاذب بهجوم على مطار الويغ العسكري.

وأكد ضابط عمليات قوة عمليات الجنوب بالجيش الليبي العميد ركن محمد الخازمي، أن كافة الحدود الجنوبية والمطارات تحت سيطرة وحماية القوات المسلحة العربية الليبية.

وشدد الخازمي في بيان نشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، على أن الغرض من هذه الشائعة هو التشويش على العملية الأمنية لتأمين المنطقة الجنوبية وفرض الأمن وسيادة الدولة الليبية.





وأوضح أن العملية الأمنية مستمرة بتعليمات ومتابعة من القائد العام للجيش الليبي المشير أركان حرب خليفه حفتر، وغرف العمليات العسكرية المختصة.

وكان مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، قال في بيان، السبت الماضي، إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب، والقبض على مزيد من الإرهابيين في جبال الهروج التي يحاول عناصر تنظيمات متطرقة الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن.

عمليات عسكرية

وقبل أسبوع، طالب الجيش الليبي المواطنين الليبيين والصيادين الذين يقصدون المناطق الصحراوية في محيط جبال الهروج وكامل مناطق الجنوب الغربي، بالتوقف فورا عن التجول في هذه المناطق حفاظا على سلامتهم وأمنهم، وذلك بسبب العمليات العسكرية وعمليات مطاردة فلول العصابات الإرهابية في تلك المناطق.





وبالتزامن مع ذلك، نشر الجيش الليبي مقطع فيديو لانفجار سيارة مفخخة في إحدى الدوريات الصحراوية بمنطقة الهروج، خلال تتبعها لخلية منفذي هجوم سبها، مما أدى إلى مقتل أحد عناصره وهو آمر سرية حماية قاعدة "الواو" الجوية علي محمد عثمان التباوي.

وكانت مديرية أمن سبها أكدت، في 6 يونيو/حزيران الجاري، أن سيارة مفخخة يقودها إرهابي انفجرت فور وصولها وسط بوابة المدينة بين الآليات والأفراد، ما أدى إلى مقتل رئيس قسم البحث الجنائي فرع ‎سبها إبراهيم عبدالنبي مناع، والضابط بالجهاز عباس أبوبكر الشريف، بالإضافة إلى 3 مصابين، وتدمير عدد من سيارات مديرية الأمن بالمدينة.

الحادث الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي، حينها، مسؤوليته عنه، استنفر قيادات الجيش الليبي التي نفذت عدة عمليات عسكرية في الجنوب، لملاحقة الإرهابيين ومنفذي العملية الانتحارية على مديرية أمن سبها.