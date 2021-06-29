ارتياح إسرائيلي من تعهد بايدن بحرمان إيران من السلاح النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، أنه راضٍ عن التعهد الأمريكي بضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد لنظيره الإسرائيلي خلال استقباله في البيت الأبيض، بأن إيران لن تحصل على أي سلاح نووي خلال فترته الرئاسية.



وأشار ريفلين في تصريحات صحفية عقب انتهاء مباحثاته مع بايدن، إلى أن العلاقات الإسرائيلية-الأمريكية "ممتازة للغاية".

واستقبل بايدن في وقت سابق الإثنين، نظيره الإسرائيلي، وقال إنه يتطلع "إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" قريبًا"، مضيفا "التزام أمريكا تجاه إسرائيل صلب".

فيما قال الرئيس الإسرائيلي إنه "سعيد بوجوده في البيت الأبيض"، مضيفا أن "أمريكا أعظم أصدقاء وحلفاء إسرائيل".