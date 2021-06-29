​​أول زيارة لرئيس مصري إلى العراق منذ 30 عامًا.. برلماني: مصر تواصل تحقيق النجاحات خارجيًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن مصر تواصل تحقيق نجاحات كبيرة في ملف العلاقات الخارجية؛ لا سيما مشا يتعلق بتوطيد العلاقات مع الأشقاء العرب.

وأشار زين الدين، في بيان له الأحد، إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق كأول رئيس مصري منذ 3 عقود، تؤكد توجه الدولة نحو بناء علاقات متوازنة وقوية مع جميع دول المنطقة؛ وفي مقدمتها الدول العربية.

وأضاف النائب: "مصر بهذه التحركات في كل بقاع الدول العربية تؤكد أنها قائد المنطقة، وتسعى دائمًا لاستعادة ريادتها من خلال علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات في كل القطاعات".

وأوضح زين الدين أن زيارة الرئيس السيسي إلى العراق تأتي استكمالًا لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، متوقعًا أن يكون لهذه الزيارة رد فعل كبير وزيادة أكبر في العلاقات على كل المستويات؛ وفي مقدمتها التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.

وشدد النائب على ضرورة أن تضع الحكومة بالتنسيق مع حكومات الدول الثلاث خططًا واضحة المعالم ومحددة المدة لتنفيذ كل الاتفاقيات؛ بما يعود بالنفع على المنطقة العربية بالكامل.

وأشاد زين الدين بما تناولته المباحثات بين الرئيس السيسي، ورئيس وزراء العراق، وتأكيد تقدير مصر حكومة وشعبًا للعراق ودوره المحوري في المنطقة العربية.

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