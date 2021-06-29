"شعبنا كله جيش".. برلمانيون يشيدون بجهود القوات المسلحة فخر وعزة الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعرب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، عن شديد اعتزازه بجهود القوات المسلحة، موضحًا خلال حديثه بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، أنه على مدار التاريخ كانت القوات المسلحة فخر وعزة هذا الوطن، فشعبنا كله جيش، وجيشنا كله شعب.

وتابع رشاد: "نؤيد كل الخطوات والمساعي التي تمكن القوات المسلحة من تطوير أدائها باستمرار لتظهر بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجيش المصري عظيم، لا نملك إلا أن ننحني احترامًا له ولجهوده وتضحياته".

وقال النائب عبدالهادي القصبي: "تحية حب وإعزاز للقوات المسلحة المصرية جنودًا وضباطًا، تحية حب للرئيس عبدالفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن موقف نواب الشعب في هذه القاعة هو رسالة نود أن نلفت نظر العالم أجمع إليها، مضمونها أن نواب الشعب بالكامل يقفون صفًّا كاملًا خلف القوات المسلحة المصرية.

وقال النائب علي بدر أمين اللجنة التشريعية، إن علامة النصر ارتبطت دائمًا بالقوات المسلحة المصرية، وستظل القوات المسلحة الحصن الواقي للشعب المصري والمنطقة بأسرها، لو تذكرنا الماضي سنجد أن القوات المسلحة دومًا ما تنحاز للشعب المصري، وهي صاحبة مقولة "يد تبني ويد تحمل السلاح".

واستطرد النائب: "دومًا ما تحمي القوات المسلحة الشعب وتنحاز إليه على الدوام، القوات المسلحة تسهم في بناء الدولة المصرية العصرية الحديثة".